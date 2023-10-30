مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي المتوقع أمام صنداونز بالدوري الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - ينوي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إشراك لاعب مفاجئ، في تشكيل الفريق الأساسي، ضد صن داونز الجنوب إفريقي، بالدوري الإفريقي.

أكرم توفيق يشارك أساسيا في مباراة الأهلي وصنداونز

ويدرس كولر، الدفع بخدمات أكرم توفيق ظهير أيمن الفريق، في التشكيل الأساسي ضد صن داونز، فى إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي، بعد مشاركته بديلًا في مباراة الذهاب.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن دوانز فى الثامنة مساء بعد غد، الأربعاء، باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، بعد خسارته ذهابًا بهدف دون رد.

وكان توفيق شارك مع النادي الأهلي، بعد غياب قارب العام، وذلك لأول مرة منذ إصابته بقطع فى الرباط الصليبى في 24 ديسمبر 2022، وتعافيه من تلك الإصابة.

ويأتي تفكير كولر في إشراك أكرم توفيق بشكل أساسي، بعدما ظهر بمستوى مميز في الدقائق التي خاضها في مباراة الذهاب، وأثبت كفاءة كبيرة في الجبهة اليمنى.