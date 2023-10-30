نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خسارة الكلاسيكو تمهد الطريق أمام تشافي لحصد لقب الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر برشلونة على ملعبه ووسط جماهيره في الكلاسيكو الأكثر شهرة في العالم، أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

خسارة برشلونة جاءت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، وعلى ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، لتبعثر أوراق المدير الفني للبارسا، تشافي هيرنانديز.

نتيجة الكلاسيكو عكس سير اللعب

من رأى الكلاسيكو يظن من الوهلة الأولى أن برشلونة كان الأجدر بتحقيق الفوز، خاصة الفريق بدأ مبكرا التسجيل عن طريق اللاعب الألماني إلكاي جوندوجان.

بعد هدف إلكاي جوندوجان كان الموج الكتالوني شديدا نحو مرمى كيبا، لكن كل الفرص أهدرها لاعبو برشلونة ولم يتمكنوا من تسجيل هدف آخر.

ثنائية بيلينجهام تقود الريال لتحقيق الفوز على برشلونة

في الشوط الثاني لم يتغير الوضع كثيرا بعد أن أهدر جافي وزملاؤه العديد من الأهداف المحققة أمام المرمى، قبل أن يعاقبهم ريال مدريد بثنائية النجم الإنجليزي جود بيلينجهام.

وعقب المباراة، تحدث تشافي عن اللقاء وعن قدرة فريقه على حسم المباراة مبكرا لكن إهدار الفرص السهلة حال دون ذلك، لكنه يثق في تطوير إنهاء الهجمات والفرص.

وجاءت الهزيمة أمام ريال مدريد في هذا التوقيت، لتكون بمثابة إنذار وتحذير إلى المدرب بضرورة إصلاح بعض الأمور، والعمل على تحسين الجانب الخاص بإنهاء الهجمات.