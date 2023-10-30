سالم الدوسري: طموحي لن يتوقف.. ومن سيحصل على جائزة أفضل لاعب آسيوي يستحقها

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث السعودي سالم الدوسري نجم فريق الهلال، عن ترشيحه لحصد جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا، وطموحه الفترة المقبلة.

ويقام حفل توزيع جوائز الأفضل في آسيا، غدا الثلاثاء 31 أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والذي شهد تواجد سالم الدوسري في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا.

تصريحات سالم الدوسري عن جائزة الأفضل في آسيا

وقال سالم الدوسري في المؤتمر الصحفي لحفل الأفضل في آسيا منذ قليل: من سيحصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا يستحقها، ووصولي لهذه المرحلة بفضل مساعدة زملائي في الهلال والمنتخب السعودي.

وتابع: طموحي لن يتوقف، وفي حال حصولي على الجائزة ستكون معنوية لي مع المنتخب والهلال.

وأتم الدوسري حديثه قائلا: تسجيل هدف الفوز على الأرجنتين كانت لحظة سعيدة، ولكن ليس طموحي الفوز فقط.