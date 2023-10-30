نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأرقام.. تفوق كاسح للأهلي أمام صنداونز داخل الديار وسر الرقم 3 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق صنداونز الجنوب أفريقي ضيفًا على نظيره فريق الأهلي، وذلك في الثامنة من مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، حيث مباراة إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي.

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز الأرقام والمعلومات عن تاريخ مواجهات صنداونز أمام الأهلي داخل الأراضي المصرية.

تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز

تقابل الفريقان في 7 مباريات داخل الأراضي المصرية، وجاءت جميع المباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

المباراة الأولى

كانت في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتحديدا يوم الجمعة الموافق 21 من شهر ديسمبر عام 2001، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة، وتوج باللقب القاري.

المباراة الثانية

جاءت في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل، وذلك يوم 20 أبريل 2007.

المباراة الثالثة

وتكررت المواجهة بعد غياب استمر 12 عاما، وتحديدا في الثالث عشر من شهر أبريل عام 2019، حيث فاز الأهلي في مباراة العودة من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بهدف نظيف.

المباراة الرابعة

للمرة الأولى تأتي مباراة الذهاب لفريق صنداونز أمام الأهلي داخل الأراضي المصرية، وتحديدا في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2020-2019، وفاز فريق الأهلي بهدفين دون مقابل.

المباراة الخامسة

للمرة الثانية على التوالي تتكرر المواجهة أمام فريق الأهلي، وتحديدا في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2021، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل.

المباراة السادسة

كانت في 26 من شهر فبراير عام 2022، وذلك في ذهاب دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وشهدت الفوز الوحيد لفريق صنداونز داخل الأراضي المصرية أمام الأهلي بهدف دون مقابل.

المباراة السابعة والأخيرة

كانت في ذهاب دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويعد الرقم 3 الأكثر تكرارًا في مواجهة الأهلي وصنداونز، وتحديدا داخل الأراضي المصرية، حيث تكرر على النحو التالي:

أكبر فوز للأهلي على صنداونز كان بثلاثية نظيفة عام 2001.

أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في مرمى فريق صنداونز اللاعب خالد بيبو مهاجم الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي برصيد 3 أهداف.

تكررت نتيجة فوز الأهلي على فريق صنداونز بهدفين دون مقابل في 3 مباريات.

سجل لاعبو فريق صنداونز 3 أهداف في تاريخ المواجهات أمام الأهلي داخل الأراضي المصرية.