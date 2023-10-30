نابولي ـ د.ب.أ: أضاع ميلان فوزا ثمينا كان في متناوله أمام مضيفه نابولي في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما فرط في تقدمه 2 / صفر، ليتعادل معه 2 / 2، ، في المرحلة العاشرة للمسابقة. وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة التي أقيمت بملعب (دييجو مارادونا) بتقدم ميلان بهدفين نظيفين حملا توقيع نجمه الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو في الدقيقتين 22 و31 على الترتيب. وانتفض نابولي خلال الشوط الثاني، الذي نجح خلاله في إدراك التعادل، بعدما أحرز هدفين سجلهما ماتيو بوليتانو وجياكومو راسبادوري في الدقيقتين 50 و63 على الترتيب

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