لاهاي ـ أ.ف.ب: عيَّن العملاق النيذرلاندي أياكس امستردام الذي يتذيل دَوْري الدرجة الأولى في بلاده للمرَّة الأولى في تاريخه المَجيد، لاعبه السابق جون فانت شيب مدربًا مؤقتًا كما أعلن.

وقال أياكس الأكثر تتويجًا في الدَّوْري النيذرلاندي وبطل أوروبا 4 مرَّات، في بيان إنَّ عقد المدرب يمتد حتى 30 يونيو 2024 قبل أن يتولى منصبًا إداريًّا في النادي بعد ذلك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.