14 فريقا فـي البطولة الثانية لكرة السلة الثلاثية لمؤسسات التعليم العالي

شهدت البطولة الثانية لكرة السلة الثلاثية لمؤسسات التعليم العالي مشاركة 14 فريقا وسط تنافس متفاوت بينهم، حيث توجت الجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط بالمركز الأول بعد فوزها على فريق جامعة السلطان قابوس ( أ ) بنتيجة 11 / 5 ، وحاز فريق جامعة السلطان قابوس ( ب ) المركز الثالث بعد ان فاز على فريق كلية مجان بنتيجة 5 / صفر، وبعد نهاية الحفل توجت سهام بنت أحمد الحارثية نائبة رئيس نادي المرأة الثقافي والرياضي المؤسسات الفائزة والمشاركة، وبلغ ١٤ فريقا من مختلف الجامعات والكليات وهي : جامعة السلطان قابوس وجامعة البريمي وكلية الخليج وكلية مسقط والجامعة العربية المفتوحة وكلية الشرق الاوسط والكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا وجامعة الشرقية والجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وكلية مجان.

من جانبها أوضحت سهام بنت أحمد الحارثية نائبة رئيس نادي المرأة الثقافي والرياضي بأن وجود مثل هذه البطولات يشجع الفتيات على إبراز المواهب والمهارات وأن هذه البطولات تساعد على إبراز تلك المواهب، وأشارت بأن الكل سيكون مستفيدا من مشاركته في هذه البطولة لكون الرياضة ليست الفوز فقط وإنما الرياضة أخلاق وهي كذلك مفيدة للصحة والجسم، وتابعت الحارثية بأن تواجد المؤسسات التعليمية في مكان واحد أمر إيجابي جدا لكون التعلم لم يعد لإبراز المواهب والتطوير الفكري فحسب وإنما هي وسيلة لغرس ثقافة في المجتمع من أجل ممارسة النشاط البدني، كما ان مثل هذه البطولات تعطي حافزا لمؤسسات أخرى بان تتواجد في مثل هذه البطولات وكذلك تهتم بإعطاء الفرصة لطلابها لممارسة هواياتهم ومهاراتهم.

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