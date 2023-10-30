الأحد .. برانكو يعقد مؤتمرا صحفيا لعرض تفاصيل مرحلة إعداد الأحمر للتصفيات المزدوجة

للإعلان عن القائمة الجديدة لمنتخبنا الأول

من المتوقع أن يعقدَ الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرِّب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًّا ظهر الأحد القادم تشارك خلاله وسائل الإعلام المحلية المختلفة، المؤتمر خصصه برانكو للحديث عن القائمة الجديدة التي سيتمُّ دعوتها للمشاركة في استعدادات الأحمر للمرحلة القادمة من المنافسات، حيث ارتأى مدرِّب منتخبنا إعلان القائمة بعد نهاية مباريات دَوْر الذهاب لدَوْر الثمانية لمسابقة الكأس الغالية، والتي ستلعب على مدار يومين، حيث يلعب غدًا نادي فنجاء مع النصر، ونادي ظفار مع نادي عُمان، فيما تقام مباراتان يوم الخميس يلعب في الأولى بهلاء مع عبري والثانية السيب مع النهضة، بالإضافة إلى إعلان برنامج إعداد الفريق بالصورة التي يراها مناسبة للمُضي قُدُمًا في مسعى الاتحاد العُماني لكرة القدم بالوصول لمراكز متقدمة في المنافسات الإقليمية والخليجية أولًا والنظر إلى المشاركة بمونديال 2026 ثانيًا، حيث سيكون العمل مكثفا بحسب ما أفاد به سابقًا بغية تحقيق الهدف المنشود وهو المشاركة في مونديال العالم للمرَّة الأولى في تاريخ السلطنة وهو حلم طال انتظاره وأصبحت الفرصة مهيَّأة لتحقيق ذلك أكثر عن ذي قبل بسبب التغييرات التي أجريت على عدد المنتخبات المتأهلة للمونديال عن قارَّة آسيا.

القائمة الجديدة من المتوقع أن تضمَّ بعض الأسماء التي رآها برانكو قادرة على صنع الفارق في المرحلة القادمة، بعضها من الممكن أن يشارك للمرَّة الأولى والبعض الآخر ربما يسجّل عودة مجددًا لصفوف الأحمر بعد عطاءات مميزة في المنافسات المحلية هذا الموسم. الجدير بالذكر، أنَّ بداية معسكر منتخبنا حدّد له مساء الثلاثاء القادم بحسب البرنامج المعدِّ من الجهاز الفني في طريق استعدادات الاحمر لمواجهتيه بالجولتين الأولى والثانية بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 ونهائيات أمم آسيا 2027، حيث سيلاقي الصين تايبيه بتاريخ 16 نوفمبر على ساحة مُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي في الساعة السابعة مساء ويغادر لملاقاة قرغيزستان في 21 من ذات الشهر على ساحة ملعب إيميني دولينا أومورزاكوفا في السادسة مساء بتوقيت مسقط.

القائمة الأخيرة

القائمة الأخيرة التي استدعاها برانكو في شهر سبتمبر الماضي لخوض مباراتي فلسطين بمسقط (2/‏1 لمنتخبنا) ومع أميركا في مينسوتا (صفر/‏4) ضمَّت كلًّا من: أحمد بن فرج الرواجي وإبراهيم بن صالح المخيني وفايز بن عيسى الرشيدي لحراسة المرمى، ومحمود بن مبروك المشيفري وأحمد بن خليفة الكعبي ومعتز بن صالح عبدربه وخالد بن ناصر البريكي وأحمد بن محمد الخميسي وأحمد بن علي المطروشي وفهمي بن سعيد بيت دوربين وجمعة بن مرهون الحبسي لخط الدفاع، وفي الوسط مصعب بن حمد المعمري وتميم بن هيثم البلوشي وحارب بن جميل السعدي وصلاح بن سعيد اليحيائي وزاهر بن سليمان الأغبري وعبدالرحمن بن عيد المشيفري وعلي بن موسى الهنائي وعبدالله بن فواز بيت عرفة وجميل بن سليم اليحمدي، وللهجوم الرباعي محسن بن صالح الغساني وعصام بن عبدالله الصبحي وعمر بن محمد المالكي وأحمد بن جمعة العدوي.