كشف تفاصيل بطولة العالم للشطرنج للهواة

بمشاركة 64 دولة

تنطلق يوم الخميس منافسات بطولة العالم للشطرنج للهواة ٢٠٢٣ التي تستضيفها سلطنة عُمان ـ ممثلة في اللجنة العُمانية للشطرنج ـ وذلك بالصالة الرئيسية لمُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر ذلك خلال الفترة من ١ إلى ١١ نوفمبر. كشفَ ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العُمانية لشطرنج ظهر أمس واستعرض خلاله تفاصيل البطولة مؤكِّدةً اللجنة الرئيسية انتهاء كافَّة التجهيزات التنظيمية والفنية والإدارية لاستضافة أهم حدث قاري. وقد شارك في المؤتمر الصحفي أحمد بن درويش البلوشي رئيس اللجنة العُمانية للشطرنج ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك بقاعة المحاضرات بمُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر.

في بداية المؤتمر الصحفي رحَّب رئيس اللجنة أحمد بن درويش البلوشي بالحضور وأكَّد تطلع اللجنة لتقديم تجربة استثنائية للمشاركين والجماهير في هذا الحدث الكبير، موضحًا أنَّ النسخة الجديدة تشهد مشاركة 427 لاعبًا ولاعبة من 64 دولة من بينهم 356 لاعبًا و71 لاعبة، موضحًا أنَّ النقلة الأولى لانطلاق البطولة ستكون يوم الخميس الموافق الثاني من نوفمبر برعاية سعادة السَّيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة، مبينًا أنَّ اللجنة العُمانية للشطرنج تعمل بكلِّ جهد على تقديم تجربة فريدة للمشاركين والجماهير، مشيرًا إلى أنَّ الجولات الأولى من البطولة تتمتع برعاية أصحاب السعادة الشركاء ورؤساء تنفيذيين للشركات الراعية، كما ستشهد حضورًا كبيرًا من رؤساء الاتحادات العربية والدولية، بالإضافة إلى حضور رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج والاتحاد الآسيوي. وأضاف: إنَّ استضافة البطولة تعكس ثقة الاتحاد الدولي للشطرنج في قدرات اللجنة العُمانية للشطرنج على تنظيم وإنجاح هذه البطولة العالمية، والتي أكَّدها نجاح سلطنة عُمان في استضافة عدد من البطولات خلال الفترات الماضية، مما يُعزِّز مكانتها كوجهة رياضية دولية مهمة، كما تأتي الإضافة كتعزيز لمكانة سلطنة عُمان كوجهة رياضية عالمية رائدة في عالم الشطرنج.

ثلاثة مستويات

وتابع حديثه: تعزيزًا للتنافس في بطولة العالم للهواة قسّمت منافسات البطولة إلى ثلاثة مستويات، ففي التصنيف «1700» يشارك 270 لاعبًا ولاعبة منهم 210 لاعبين، ويشارك في التصنيف «2000» 74 لاعبًا ولاعبة منهم 96 لاعبًا، وفي التصنيف «2300» يشارك 74 لاعبًا ولاعبة منهم 69 لاعبًا، حيث تؤكِّد المشاركة الواسعة لهذه الأعداد من المشاركين مكانة سلطنة عُمان وسمعتها الطيبة في استضافة البطولات، كما يدلُّ على شغف ورغبة اللاعبين بالمشاركة في هذه البطولة العالمية، التي تحظى بأهمية كبيرة ومتابعة واسعة، وتسعى اللجنة العُمانية للشطرنج – من خلال استضافة هذه البطولة – إلى تعزيز القاعدة الشطرنجية في البلاد، من خلال جذب المزيد من اللاعبين والحكام، وتشجيع دخول أندية جديدة في هذه اللعبة الفكرية الاستراتيجية، كما تسعى إلى رفع مستوى التصنيف الدولي لعدد من لاعبيها، مما يسهم في تطوير ونمو اللعبة في سلطنة عُمان.

الدول المشاركة

وحول الدول المشاركة قال يشارك في البطولة 64 دولة وهي (الجزائر، الأرجنتين، أذربيجان، البرازيل، البحرين، بلجيكا، الصين، تشيلي، كرواتيا، قبرص، التشيك، مصر، إنجلترا، إسبانيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، المجر، إندونيسيا، الهند، إيران، العراق، إيطاليا، جامايكا، الأردن، اليابان، كازخستان، المملكة العربية السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان، ليتوانيا، المغرب، ماليزيا، المالديف، المكسيك، باراجواي، البيرو، الفلبين، فلسطين، منغوليا، باكستان، بولندا، قطر، رومانيا، سنغافورة، سريلانكا، السودان، سلوفاكيا، السويد، سوريا، تايبيه، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، أوغندا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأميركية، أوزبكستان، اليمن، زيمبابوي، كينيا، وقيرغيزستان وروسيا وسلطنة عُمان).

معالم سياحية

وفيما يتعلق بالجوانب الترفيهية والثقافية والسياحية للبطولة، قال البلوشي: تنظم اللجنة المنظمة للبطولة عددًا من الفعاليات المصاحبة ومنها تنظيم رحلات خاصَّة للمشاركين بهدف استكشاف أبرز معالم السلطنة، كما تتضمن هذه الفعاليات أيضًا دَوْرة دولية للمدرِّبين تتزامن مع فترة البطولة، بهدف نشر اللعبة وتعزيز ثقافتها تنظم اللجنة أنشطة يومية مخصصة للمدارس والأطفال في الفترة الصباحية بهدف جذب حوالي 100 طفل يوميًّا، وبالتزامن مع الحدث الرئيسي، تنظم اللجنة العُمانية للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد العماني للرياضة المدرسية التعليمية يوم الخميس الثاني نوفمبر 2023م فعاليات مهرجان الشطرنج المدرسي الذي يستهدف أكثر من (1000) طالب وطالبة من طلبة صفوف الحلقة الأولى، يمثلون (9) مديريات تعليمية بالمحافظات وهي (الداخلية والظاهرة والبريمي وظفار وجنوب الشرقية وشمال الشرقية ومسقط وشمال الباطنة) حيث يقام المهرجان بنظام التجمُّع على مستوى المديريات التعليمية، ويهدف المهرجان الى تعزيز الانتماء والولاء الوطني ونشر ممارسة رياضة الشطرنج وتطوير المهارات العقلية والذهنية للطلاب وتحفيز القدرات الذهنية على الإبداع والابتكار وتطوير عملية التفكير بطريقة مختلفة ومميزة، موضحًا أنَّ المهرجان يتضمن في المحافظات أيضًا العديد من الفعاليات المصاحبة من بينها فعالية رسم الوجوه وبعض الفقرات الفنية المحببة للأطفال وعروض مرئية ومسرحيات وعروض طلابية ومسابقات متنوِّعة بهدف التعريف بلعبة الشطرنج بطريقة مغايرة.

نقل مباشر

وأشار إلى أنَّ البطولة تحظى بتغطية شاملة، سواء من وسائل الإعلام المحلية أو من خلال النقل المباشر عبر عدد من القنوات الرسمية ومنها قناة الاتحاد الدولي للشطرنج. وفي خطوة مهمة لتعزيز التغطية وزيادة التفاعل مع البطولة سيتم تدشين قناة خاصة على منصَّة يوتيوب، ستكون هذه القناة مخصَّصة لمعلِّقين متخصصين يستخدمون اللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى وجود متخصصين فنيين ومدربين من مختلف المنتخبات لتحليل اللقاءات يوميًّا وإبراز أهم المنافسات في الطاولات.

النظام السويسري

وحول نظام البطولة قال البلوشي: تلعب البطولة بالنظام السويسري ٩ جولات، كلُّ جولة تستغرق ٩٠ دقيقة مع إضافة ٣٠ ثانية لكلِّ نقلة، كما يدير منافسات البطولة 19 حكمًا دوليًّا يترأَّسها الماليزي عبد الحميد بن عبدالمجيد، كما تمَّ تعيين الدولي العُماني مسلم الوضاحي نائبًا لرئيس لجنة الحكام، وتضمُّ اللجنة الإيراني مهرداد كمسؤول التزاوج، بالإضافة إلى عضوية بابرزهان من كازاخستان، وأحمد عجمي من مصر، وأسعد توفيق من العراق، وعبدالله مراد من الإمارات وخلف العازمي من الكويت ومن سلطنة عُمان كذلك خالد الحديدي وحمدان الهنائي ورقية البلوشية وسلطان الحراصي وأحمد الخروصي وخديجة القاسمية وياسر الرئيسي ويونس الراشدي وفاطمة الغاربية وعفراء البلوشية وعلياء السيابية.