عزان بن قيس والمعمري يتوجان بلقب بطولة كأس السفراء للجولف

توج صاحب السمو السيد عزان بن قيس آل سعيد ولاعب المنتخب الوطني بدر العامري بلقب بطولة كأس السفراء للجولف في نسختها الثانية التي اختتمت على ملعب نادي غلا للجولف وبدعم من العربية للتأمين (فالكون)، وأقيم ختام البطولة برعاية سعادة خالد بن هاشل المصلحي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية، بحضور سعادة الشيخ حميد بن علي المعني رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين بوزارتي الخارجية والثقافة والرياضة والشباب ورؤساء الاتحادات الرياضية واللاعبين المشاركين والجماهير. ففي فئة (النت) توج السيد عزان بن قيس آل سعيد بالمركز الأول، بينما حل في المركز الثاني الإندونيسي أحمد سيف الدين. بينما حصد بدر العامري بلقب فئة الهواة وحل في المركز الثاني في نفس الفئة الإنجليزي سايمون ديكسون، أما المركز الثالث فكان من نصيب السيريلانكي روان جاياسينجي. أما في منافسات فئة (السفراء) فقد توج بالمركز الأول السفير الفلبيني المعتمد لدى سلطنة عمان راؤول هيرنانديز. وفي فئة (الفتيات) توجت اللاعبة جميلة داوود، أما في فئة (الصغار) فقد توج بلقب الفئة السيريلانكي دينيث روان جاياسينجي. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، بالمناسبة القوية التي شهدتها بطولة كأس السفراء للجولف في نسختها الثانية والتي أقيمت على ملعب نادي غلا للجولف، وبمشاركة 110 لاعبين ولاعبات وهذا يؤكد على أهمية البطولة التي يتهافت على المشاركة فيها من مختلف الجنسيات المقيمة بسلطنة عمان. وأضاف الحارثي: بلا شك أن مثل هذه البطولات المهمة تساهم في الترويج السياحي والثقافي والرياضي وتوثق العلاقات الدبلوماسية بين السفارات المعتمدة بسلطنة عمان، كما أن حضور 14 سفيرا في افتتاح البطولة يؤكد على أهمية اللعبة وانتشارها الواسع محليًا، وقدم وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الشكر للسفراء المشاركين في النسخة الثانية من البطولة، وكذلك للعاملين على نجاح البطولة، كما قدم شكره لنادي غلا للجولف على احتضانه لمثل هذه البطولات المهمة. من جانبه أبدى سعادة الشيخ حميد بن علي المعني رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية، سعادته بالمشاركة الواسعة في النسخة الثانية من البطولة، وأكد أن هذا العدد الجيد من مختلف الجنسيات يدل على أهمية البطولة، ويعطينا دلالة واضحة على اهتمام السفراء المعتمدون بسلطنة عمان وحرصهم على المشاركة، وكذلك حرصهم على توثيق العلاقات الدبلوماسية بين مختلف الجهات في سلطنة عمان، كما هدفنا من هذه البطولة هو إيجاد أرضية مشتركة للتواصل بين السفارات المعتمدة وتعزيز علاقات سلطنة عمان مع الدول الأخرى.