توقيع سبع اتفاقيات أبرزها مشروع المركز الثقافـي والشبابي بصور وتكريم الفائزين فـي الإجادة الشبابية

فـي يوم الشباب العماني

خرج يوم الشباب العماني والذي رعاه صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، والذي أقيمت فعاليته مؤخرا في ممشى الموج مسقط، بتوقيع 7 اتفاقيات، أبرزها إنشاء مشروع المركز الثقافي والشبابي بمحافظة جنوب الشرقية بولاية صور، فقد تم توقيع اتفاقية تمويل لإنشاء مركز الشباب بمحافظة جنوب الشرقية بولاية صور بدعم من الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال، وتوقيع اتفاقية تمويل إنشاء المكتبة العامة ضمن المركز الثقافي والشبابي بمحافظة جنوب الشرقية بولاية صور بدعم من مؤسسة بهوان للأعمال الخيرية، واتفاقية دعم ورعاية البرامج والأنشطة الشبابية لمركز الشباب بدعم من غرفة تجارة وصناعة عُمان. في حين جاءت رابع الاتفاقيات لدعم ورعاية البرامج والأنشطة الشبابية لمركز الشباب من قِبل الموج مسقط، فيما وقِّعت الاتفاقية الخامسة لدعم وتمويل مشروع تنمية مهارات الشباب (برنامج مستعد) من قبل شركة سي سي اينرجي ديفالوبمنت، أما الاتفاقية السادسة فتتعلق بدعم وتمويل مشروع تنمية مهارات الشباب (برنامج مستعد) من قبل شركة تنمية نفط عُمان، كما تم توقيع اتفاقية دعم وتمويل مشروع تنمية مهارات الشباب (برنامج مستعد) مع مؤسسة أوتورد باوند عُمان.

وشهدت الفعالية كذلك تكرّم الفائزين في جائزة الإجادة الشبابية في نسختها الرابعة. وشهد المعرض المصاحب تجربة «طاقات» التي تعبّر عن شباب اليوم الذين شكّلتهم قصص الآباء والأجداد حينما يسبرون أغوار أنفسهم، كما تُعرض شاشات المعرض شخصيات محورية تشاركنا الإلهام في جوانب مختلفة فنية وثقافية ورياضية وعلمية بحثية واقتصادية.

وقد توِّج في الختام الفائزون بجائزة الإجادة؛ ففي مجال الاقتصاد الرقمي وعلى فئة المؤسسات الشبابية جاءت الجائزة مناصفة بين مؤسسة «بصمة فخامة» ومؤسسة «ساين بوك عمان»، وفي فئة الأفراد نال مشروع الرسام الذكي لملاك بنت عبدالله الحارثية الجائزة التشجيعية.

وفي مجال الإعلام الرقمي تُوِّجت مؤسسة خط للأفلام الثقافية على مستوى المؤسسات الشبابية، وتُوّجت مبادرة عُمان أولاً على مستوى المبادرات الشبابية، وعلى مستوى الأفراد نال مشروع بودكاست جلسة كرك الجائزة وجائزةً تشجيعية لمنصة فعاليات شبابية.

أما في ثالث مجالات الجائزة والذي يعنى بالبيئة فقد نال الجائزة مبادرة مشروع «كربون 6» ضمن المبادرات الشبابية وتكريم مبادرة مشروع إعادة تأهيل واستزراع الشعاب المرجانية بمحافظة مسندم، وعلى مستوى الأفراد فاز مشروع إنتاج ديزل حيوي عالي الكفاءة لنبراس بنت حمدان بن سالم الشكيلية، وكذلك جائزتين تشجيعيتين لكل من مشروع الدور الفعال لأصيلة بنت صالح بن عبدالله السباعية ومشروع اسفنجة صديقة للبيئة لميثاء بنت سعيد بن سيف الهنداسية. وفي رابع مجالات الجائزة المتعلق بالعمل فاز مشروع برامج تدريبية متعددة للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ضمن فئة الشركات الخاصة الداعمة للمجال الشبابي، وعلى مستوى المؤسسات الشبابية جاءت الجائزة مناصفةً بين مشروع أصول لمؤسسة دهليز للإعمال ومشروع محطات لمؤسسة شباب المسرة، وفازت مبادرة سين ضمن فئة المبادرات الشبابية، أما على مستوى الأفراد ففاز مشروع «نتعلم من أجل عمان» لصاحبه محمد مسلم هبيس. وفي آخر مجالات الجائزة (مجال ريادة الأعمال)، فاز مشروع سدرة لمؤسسة أوتورد باوند عمان، ومبادرة «لهن» ضمن فئة مؤسسات المجتمع المدني، وضمن فئة المؤسسات الشبابية فازت مؤسسة «إنجاز عمان» عن مشروع برنامج ومسابقات الشركة، وفازت مبادرة مجموعة سفراء الابتكار ضمن فئة المبادرات الشبابية.

كما تم خلال الحفل تكريم أفضل ثلاث شركات شبابية ناشئة برعاية هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي شركة كيورتك وشركة اجتماعاتي وشركة وقود، كما تم تكريم الشركاء والداعمين للقطاع الشبابي للعام 2023م وهم: هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وشركة تنمية نفط عمان، وشركة اوكسيدنتال عمان، وفودافون، والمدينة العقارية، وشركة النفط العمانية للتسويق، ومجموعة إذكاء، والمتميزة للسيارات أودي عمان، وسي سي انيرجي ديفالوبمنت والموج مسقط.