أتلتيكو مدريد يهزم ألافيس بالدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يهزم ألافيس بالدوري الإسبانيفاز نادي أتلتيكو مدريد على ديبورتيفو ألافيس بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ11 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز هدفي أتلتيكو مدريد كل من رودريغو ريكيلمي في الدقيقة 26، وألفارو موراتا في الدقيقة 45، فيما سجل هدف ألافيس اندير غيفارا في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز، تقدم نادي أتلتيكو مدريد إلى المركز الثالث برصيد 25 نقطة، فيما تجمد رصيد ألافيس عند تسع نقاط في المركز الـ17.

وفي مباريات أخرى بنفس الجولة، تعادل رايو فاليكانو وضيفه ريال سوسييداد بهدفين لمثلهما، سجل لأصحاب الأرض الغاني عبد المؤمن سليمان والبرتغالي بيبي في الدقيقتين 31، و1+90، بينما سجل للضيوف ميكيل أويارزابال (هدفان) في الدقيقتين 41، و66 من ركلة جزاء.

ورفع رايو فاليكانو رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع، بينما بات رصيد سوسييداد 19 نقطة في المركز الخامس.

وبنفس النتيجة، تعادل أتلتيك بيلباو مع ضيفه فالنسيا، سجل هدفي صاحب الأرض دي ماركوس، وأليكس بيرينجور في الدقيقتين 32، و7+90، بينما سجل للضيوف فران بيريز وهوغو دورو في الدقيقتين 62، و68.

ورفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس، بينما رفع فالنسيا رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع.

وحقق ريال بيتيس فوزا ثمينا على ضيفه أوساسونا بهدفين لواحد، سجل لأصحاب الأرض ويليان خوسيه وإيسكو في الدقيقتين 1+45، و4+90، بينما سجل للضيوف روبن غارسيا في الدقيقة 85.

ورفع ريال بيتيس رصيده إلى 17 نقطة وارتقى إلى المركز الثامن بفارق الأهداف خلف رايو فاليكانو، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.