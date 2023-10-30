نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيڤين جونسون لـ "دوت الخليج الرياضي": مباراة العودة صعبة للفريقين.. اشتقت لجماهير الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق كيڤين جونسون المدرب المساعد السابق للأهلي المصري مع موسيماني ومدرب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي حاليًا، وقد تحدث عن هزيمة الأهلي أمام صن داونز والعقدة الكبيرة للفريق في جنوب إفريقيا، كذلك تحدث عن جماهير الأهلي وتعلقه الكبير بهم.

وقال كيڤين، في تصريحات خاصة لـ«دوت الخليج الرياضي»: «مدربين الأهلي لا يستطيعون أن يضعوا التكتيك المناسب لمواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا، الفريق الجنوب أفريقي يتطور موسم عن الأخر ويزداد شراسة، الأهلي بات العامل النفسي يسيطر عليه منذ الهزيمة الأولي في جنوب إفريقيا بخماسية».

وأضاف المدرب المساعد للأهلي السابق: «أتوقع أن جمهور الأهلي سوف يساند الأهلي كثيرًا في مباراة العودة، لكن الأمر لن يكون سهل لأن الأهلي لم يتمكن من التسجيل في مرمي صن داونز على ملعبه بالتالي الهدف من صن داونز في العودة سيكون له تأثير كبير، لكن أري الحظوظ متساوية للطرفين للتأهل للنهائي».

وأنهى حديثه، قائلا: «فترتي مع الأهلي كانت جيدة جدًا، لقد استمتعت مع الفريق الأفضل في إفريقيا، وأحببت جماهير الفريق كثيرًا، لقد كانوا دائمًا جيدين معي اشتقت لهم كثيرًا وأتمني لهم وللفريق كل التوفيق».

