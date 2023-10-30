محمود الخطيب يعود إلى القاهرة بعد خضوعه لبعض الفحوصات الطبية

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أحمد جودة - القاهرة - وصل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد خضوعه لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحته.

محمود الخطيب يعود إلى القاهرة

وتأتي عودة الخطيب إلى القاهرة، من أجل المشاركة في تأبين الراحل تيسير الهواري عضو لجنة الحكماء بالنادي، بعد وفاته وإقامة حفل تأبينه بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن يتم إقامة تأبين للراحل تيسير الهواري اليوم الأحد، بفرع التجمع الخامس، وسيتم إطلاق اسمه على قاعة الاجتماعات الكبرى بفرع التجمع الخامس.

ويعد الهواري، أحد رجال النادي الأهلي المخلصين الذي ساهم في العديد من التبرعات للنادي، بالإضافة إلى مساهمته في إنهاء بعض الصفقات بعد ضخ الأموال لحسمها.

