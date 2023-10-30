أحمد جودة - القاهرة - فوز بترول أسيوط وتعادل مكادي والمقاصة بالجولة السادسة بدوري المحترفين

أقيم اليوم الإثنين ثلاث مباريات بالجولة السادسة بدورى القسم الثاني المجموعة الأولى دوري المحترفين حيث تغلب البترول أسيوط على فريق جمهورية شبين بهدفين نظيفين سجلهما مصطفى صدفه في الدقيقة 24 من الشوط الأول وأحمد العربي في الدقيقة 26 من الشوط الثاني.



- تعادل فريق مكادى مع فريق we بهدف لمثله،حيث تقدم فريق مكادى بهدف ناصر الفار في الدقيقة الثانية من الشوط الأول وتعادل محمد بهاء في الشوط الثاني لفريق وي.



- تعادل فريق مصر للمقاصة مع فريق النجوم بهدف لمثله تقدم النجوم بهدف أحمد أيمن من ركلة جزاء وتعادل يحيى زكريا المقاصة من ركلة جزاء في الشوط الأول.

وتختتم الجوله يوم الاربعاء بلقاء طنطا مع بروكسي.

وتقام الثلاثاء 5 مباريات هم..

1- ابو قير مع السكة الحديد

2- وادي دجلة مع النصر للتعدين

3- راية مع بتروجيت

4-لافيينا مع دكرنس

5- القناة مع حرس الحدود

الترتيب

1- بتروجت 12 نقطة

2-غزل المحلة 11 نقطة

3- القناة 10 نقاط

4- لافيينا 10 نقاط

5- حرس الحدود 9 نقاط

6- البترول 9 نقاط

7- بروكسي 8 نقاط

8- وي 7 نقاط

9- وادي دجلة 7 نقاط

10- السكة الحديد 7 نقاط

11- اسوان 7 نقاط

12- دكرنس 7 نقاط

13-ابو قير 7 نقاط

14- مكادى 6 نقاط

15-راية5 نقاط

16- طنطا 5 نقاط

17- النجوم 5 نقاط

18- النصر للتعدين 4 نقاط

19-جمهورية شبين 4 نقاط

20-مصر للمقاصة 3 نقاط

