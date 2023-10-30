نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عادل مصطفى يقترب من الانضمام إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب عادل مصطفى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، من تولي مهمة مدرب مساعد المنتخب الأوليمبي مع البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني، خلال الفترة المقبلة.

واستقر الاتحاد المصري لكرة القدم، على أن يكون عادل مصطفى بديلًا عن وائل رياض المدرب المساعد السابق، الذي تم تصعيده لتدريب منتخب 2005.

ويأتي اقتراب مصطفى من تولي مهمة المدرب المساعد، بعد توليه أكثر من مهمة خلال الفترات الماضية سواء مع النادي الأهلي أو نادي مودرن فيوتشر، وحصوله على موافقة من المدرب البرازيلي.

من ناحية أخرى، يستعد الاتحاد المصري للإعلان عن تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبي 2007 و2005، حيث يقترب حسين عبداللطيف من تولي تدريب منتخب 2007 بالفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يعاون عبداللطيف، كل من طارق الصاوي وعبد الستار صبري، وأمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى، وأيمن حافظ مديرًا إداريًا، بينما اقترب طارق السيد من تولي تدريب منتخب مصر مواليد 2009.