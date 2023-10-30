عمر كمال يغيب عن مودرن فيوتشر أمام البنك الأهلي بالدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق مودرن فيوتشر، عن مباراة البنك الأهلي بالدوري، والمقرر لها مساء اليوم الإثنين، للإصابة.

غياب عمر كمال للإصابة

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق البنك الاهلي، في تمام السابعة من مساء اليوم الإثنين، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني عمر كمال عبد الواحد من إجهاد بالعضلات الأمامية، حيث أوصى الدكتور وليد عبد الرحمن، طبيب الفريق، بإراحته وعدم مشاركته خلال مباراة اليوم لعدم تفاقم الإصابة.

