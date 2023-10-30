نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب ليفركوزن أول المرشحين للانتقال إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل لاعب الوسط الألماني صاحب الـ20 عامًا لفريق بايرن ليفركوزن فلوريان فيرتز، دائرة اهتمام فريق برشلونة الإسباني في موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

نجم ليفركوزن يقترب من برشلونة

وكشفت صحيفة «إل موندو ديبورتيفو» الإسبانية عن طموح الفريق الكاتالوني برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم ارتفاع سعر اللاعب، ولكن وجهات النظر بين اللاعب وفريق برشلونة، وحلم اللاعب في ارتداء قميص البرسا، من المحتمل أن يسهل مأمورية برشلونة.

ونجح فلوريان فيرتز في خطف أنظار كبار الأندية الأوروبية خلال الموسم الجاري، حيث يدخل سباق المنافسة على ضمه، كل من ريال مدريد الإسباني وفريق بايرن ميونيخ الألماني.

وخاض فلوريان 13 مباريات خلال الموسم الجاري مع فريق بايرن ليفركوزن الألماني، بواقع 9 مباريات في بطولة الدوري الألماني، و3 مباريات في بطولة الدوري الأوروبي، ومباراة واحدة في كأس ألمانيا.

ويحتل فريق بايرن ليفركوزن صدارة جدول الترتيب من بطولة الدوري الألماني تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو، وذلك برصيد 25 نقطة.