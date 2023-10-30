نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مودرن فيوتشر الرسمي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لنادي فيوتشر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة البنك الأهلي في المباراة التي ستقام مساء اليوم الإثنين على استاد "القاهرة الدولي"، وذلك في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة فيوتشر والبنك الأهلي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل فيوتشر الرسمي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: باسم علي، خالد رضا، علي الفيل، محمد ربيعة.

خط الوسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، محمد فاروق.

خط الهجوم: مروان محسن، عبد الكبير الوادي، أيمن الصفاقسي.

القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

تذاع مباراة فيوتشر ضد البنك الأهلي مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On time sports 2HD، بتعليق المعلق محمد الكواليني.

