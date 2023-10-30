الإسماعيلي يواصل إهدار النقاط ويتعادل سلبيا أمام الداخلية في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت المباراة التي جمعت بين الإسماعيلي والداخلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بالتعادل السلبي.

وحل الإسماعيلي ضيفًا على نظيره الداخلية في الرابعة عصر اليوم على ملعب استاد السلام في دوري نايل.

الإسماعيلي يواصل إهدار النقاط

بدأت أحداث المباراة بأداء متوسط بين الفريقين دون خطورة واضحة، واستحواذ للإسماعيلي على الكرة.

بدأ الإسماعيلي المحاولات الهجومية الخطيرة على مرمى الداخلية منتصف الشوط الأول، عن طريق عبد الرحمن مجدي دون إحراز أهداف، قبل أن يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الداخلية بعد عرقلة مروان حمدي لمحمود عبد العزيز داخل منطقة الجزاء، اهدرها فانوم الفريد بتصدي من محمد فوزي حارس مرمى الدراويش.

ومع بداية الشوط الثاني نشطت المحاولات الهجومية للاعبي الاسماعيلي، وسط صحوة لدفاع فريق الداخلية، واستمرار للاستحواذ الدراويش على الكرة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويرتفع رصيدها ل 4 نقاط.