عاجل.. حقيقة تأجيل مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد سعيد حقيقة تأجيل مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز في دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي.

حقيقة تأجيل مباراة الأهلي وصن داونز

وأكد محمد سعيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج " التريند "على قناة "الأهلي":"بعثة صن داونز لديهم مشكلة في الطيران للسفر إلى القاهرة وقد يصلوا القاهرة فجر الغد أو صباح الغد على أقصي تقدير والمباراة في موعدها يوم الأربعاء ولا توجد نية للتأجيل المباراة".

يختتم النادي الأهلي تدريباته مساء الغد على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة صن داونز في الدوري الإفريقي.

وخسر الأهلي من صن داونز بهدف دون رد ضمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي".

موعد مباراه الأهلي وصن داونز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة صن داونز ضمن مباريات إياب دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء القادم على ستاد القاهرة.