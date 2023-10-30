الجهات الأمنية توافق على حضور 50 الف متفرج لمباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز

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أحمد جودة - القاهرة - وافقت الجهات الأمنية على حضور 50 الف متفرج في مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز في دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي.

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة صن داونز

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء الغد على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة صن داونز في الدوري الإفريقي.

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم قادمًا من جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز في الدوري الإفريقي.

وخسر الأهلي من نظيره صن داونز بهدف دون رد ضمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة صن داونز ضمن مباريات إياب دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء القادم على ستاد القاهرة.

