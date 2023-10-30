كورتوا يقدم رسالة دعم جديدة للكيان الصهيوني نيابة عن ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - قدم الحارس الدولي البلجيكي تيبوا كورتوا رسالة دعم جديدة للكيان الصهيوني عن طريق فيديو عبر حسابه الرسمي على الانستجرام.

كورتوا يقدم رسالة دعم جديدة للكيان الصهيوني

ويتغاضى الحارس البلجيكي عن الجرائم التي تحدث في قطاع غزة من الكيان الصهيوني، وقدم رسالة دعم للكيان الصهيوني.

وقال كورتوا:" سمعت عن قصة عدي، لقد كان بطلا حقيقا، اتمنى القوة والدعم لعائلة وأصدقاء عدي".

واضاف: "أعبر عن هذا الدعم نيابة عن ريال مدريد أيضا، سمعت أنه كان من كبار مشجعي الريال".

وأتم:" انا متاكد من أنه سيكون معنا للاحتفال بمزيد من الانتصارات والالقاب".

وبدأ حارس الملكي دعمه مع بداية الحرب في منشور جاء فيه:" انا حزين جدا على الوضع، أرسل الحب والدعم لأصدقائي وعائلتي في اسرائيل، على أمل أن ينتهي هذا الكابوس، ينتهي قريبًا ".

وفي سياق متصل أوضحت بعض التقارير الصحفية أن كورتوا وزوجته عارضة الأزياء الإسرائيلية ميشال جيرزيغ، تبرعا بنحو 50 الف دولار لصالح الإسرائيلين الذين تم اجلاؤهم من منازلهم مؤخرا بسبب حركة حماس.

