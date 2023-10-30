نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الحزم في كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خورخي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره الحزم في المباراة التي ستقام مساء اليوم الإثنين على ملعب "الملك فهد"، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الملك 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الهلال والحزم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الحزم في كأس الملك

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، تمبكتي، علي البليهي، محمد البريك.

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كانو، ميشيل ديلجادو.

خط الهجوم:عبد الله الحمدان، صالح الشهري، مالكوم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الحزم في كأس الملك

تذاع مباراة الهلال ضد الحزم مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات SSC، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الملك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض.