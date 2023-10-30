عاجل.. تسريب مركز فينيسيوس في حفل جائزة الكرة الذهبية 2023

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن مركز النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في حفل جوائز الكرة الذهبية 2023.

مركز فينسيوس جونيور في الكرة الذهبية

وتنطلق بعد قليل حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2023 في حفل عريق بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث تقدم جائزة الكرة الذهبية المجلة الفرنسية فرانس فوتبول.

وأكدت المصادر الصحيفة أن فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد أحتل المركز الرابع في قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.

وسوف ينطلق الحفل مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

