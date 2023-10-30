نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتمد جمال يرحل عن الجهاز الفني للمقاولين العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم معتمد جمال المدرب العام لنادي المقاولون العرب، باستقالته من منصبه، وذلك عقب خسارة الفريق على يد الاتحاد السكندري.

والتقى الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري المصري.

لا تغيرات على الجهاز الفني للذئاب

أبلغ معتمد جمال، رئيس نادي المقاولون محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون إلى جانب محمد عادل، المشرف العام على الكرة باستقالته.

ولم يحدث تغيرات أخرى للجهاز الفني للذئاب بخلاف استقالة معتمد جمال.

ويحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر، بعد التعادل في مباراتين، والخسارة في ثلاث مباريات اخرى.