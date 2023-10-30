نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محسن صلاح يعقد جلسة خاصة مع شوقي غريب عقب تراجع نتائج الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المهندس محسن صلاح جلسة خاصة اليوم مع شوقي غريب المدير الفني لفريق بسبب سوء نتائج الفريق.

محسن صلاح يؤكد استمرار شوقي غريب في منصبه

أكد محسن صلاح في الجلسة التي جمعته مع الكابتن شوقي غريب أن الكابتن شوقي غريب مستمر مع الفريق ولا توجد نية للتغيير الجهاز الفني رغم سوء نتائج الفريق.

يواصل نادي المقاولون العرب تدريباته مساء اليوم على ستاد المقاولون العرب استعدادًا لمباراة الجولة السادسة.

وخسر المقاولون العرب من نظيره الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدفين ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لمواجهة الأهلي ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها الأسبوع القادم في حالة خروج الأهلي من الدوري الإفريقي.