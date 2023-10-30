نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تسريب مركز بيلينجهام في قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا تفصلنا سوى دقائق قليلة فقط على انطلاق حفل الإعلان عن جوائز الكرة الذهبية لعام 2023 والتي تقدمه المجلة الفرنسية فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم.

تسريب مركز بيلينجهام في قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

ومن المقرر أن يقام حفل الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وأكدت مصادر صحفية أن النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد الإسباني أحتل المركز رقم 11 في قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.

وسوف يتم نقل حفل جوائز الكرة الذهبية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المفتوحة مساء اليوم الإثنين والموافق 30 من شهر أكتوبر الجاري.