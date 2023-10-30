نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة بشأن موقف ليفاندوفسكي من حضور حفل الكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن موقف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من حضور حفل الكرة الذهبية.

موقف ليفاندوفسكي من حضور حفل الكرة الذهبية

ويعتبر روبرت ليفاندوفسكي من اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023 بجانب العديد من اللاعبين الآخرين في قائمة تضم 30 لاعب.

وأكدت التقارير أن ليفاندوفسكي لن يشارك في حفل الكرة الذهبية مساء اليوم حيث أنه اتخذ هذا القرار قبل أيام قليلة من الكلاسيكو بعد أن تم تقديم دعوة له للحضور.

واوضحت أن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة كان لم يكن يعرف ما سوف يحدث في إصابته لإنه من المرجح سيظل في عملية إعادة التأهيل ومن أجل ذلك اتخذ القرار بعدم الحضور.

وينطلق حفل جوائز الكرة الذهبية مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.