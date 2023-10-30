نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبب الحقيقي وراء غياب أوسوريو عن مران الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي أقيم اليوم الإثنين، على ملعب الترسانة، في إطار الاستعدادات لمباراة زد المقبلة في مسابقة الدوري، غياب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته الجماعية، صباح اليوم بعد راحة دامت لمدة 48 ساعة، عقب مباراة إنبي الأخيرة في الدوري، والتي انتهت بهزيمة الأبيض بثنائية مقابل هدف.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، السبب الحقيقي وراء غياب أوسوريو عن قيادة مران الزمالك اليوم.

وقاد مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك وفريدي هيرناندو وأحمد مجدي المدربين المساعدين مران الفريق اليوم.

ومن جانبه كشف مصدر داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك، أن سبب غياب أوسوريو عن مران اليوم هو بسبب سفره عقب مباراة إنبي.

وأشار المصدر، إلى أن المدير الفني للقلعة البيضاء قد أبلغ جهازه المعاون بأنه سيعود غدًا الثلاثاء إلى القاهرة لقيادة مران الفريق.

جدير بالذكر أن أوسوريو قد سافر مؤخرًا خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، وعاد متأخرًا لقيادة الفريق، وكرر هذا الأمر مجددًا مع الأبيض عقب مباراة إنبي.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري

وفي نفس السياق يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق زد إف سي، مساء يوم الجمعة الموافق 3 من شهر نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري نايل 2023-2024.