نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس بايرن ميونخ يكشف موقفه من تجديد عقد نوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف جان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، عن موقفه من تجديد عقد مانويل نوير حارس مرمى الفريق.

وغاب نوير عن المشاركة مع نادي بايرن ميونخ لفترة طويلة بسبب تعرضه إلى إصابة قوية، وكانت أول مشاركة له هذا العام 2023 يوم السبت الماضي 28 أكتوبر، ضد دارمشتات في مسابقة الدوري الألماني.

تصريحات رئيس بايرن ميونخ عن نوير

وقال كريستيان دريسن في تصريحات صحفية منذ قليل عن نوير: لقد لعب مباراة الآن وأعتقد أننا يجب أن نسمح له باللعب ثم سنجلس معًا بهدوء في الوقت المناسب.

وتابع: لقد فعل مانويل أشياء مذهلة لنا، ولدينا الكثير لنشكره لقد أظهرنا في الماضي أننا نريد الاحتفاظ باللاعبين ذوي الجدارة لأطول فترة ممكنة.

وأتم رئيس بايرن ميونخ حديثه قائلا: مانويل هو أحد هؤلاء اللاعبين إذا استمر في اللعب بالمستوى الذي نريده فلا يوجد سبب يمنعنا من ذلك (تجديد العقد) نواصل معًا.

وينتهي عقد مانويل نوير مع نادي بايرن ميونخ بشكل رسمي في 30 يونيو عام 2024 المقبل.

