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أحمد جودة - القاهرة - انتهي الشوط الأول من مباراة البنك الاهلي وفيوتشر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين علي استاد القاهرة الدولي في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

التعادل بهدف لمثله يحسم الشوط الأول من مباراة فيوتشر والبنك الأهلي

ويواجه البنك الاهلي فيوتشر اليوم في إطار الجولة الخامسة من الدوري المصري، حيث يسعي البنك الاهلي لتعديل مساره وتحقيق اول فوز له بعد الهزيمه في الاربع جولات الماضية.

وتمكن البنك الاهلي من التقدم علي فيوتشر عن طريق اللاعب سعيدو سيمبوري في الدقائق الأولي من الشوط الأول، بينما تمكن فيوتشر من إدراك هدف التعادل عن طريق لاعبه ايمن سفاكسي في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

بينما يسعي فيوتشر إف سي للفوز بتحقيق الفوز ليرفع رصيده إلى النقطه 12 في الدوري المصري ليحتل المركز الثاني وصيفًا لبيراميدز إف سي الذي يمتلك 13 نقطة من نفس عدد المباريات.

وفي إطار آخر يسعي المدير الفني للبنك الاهلي بابا فاسيليو إلي تعديل نتائج الفريق الذي تولي قيادته الفنيه في بداية الموسم ولم يستطع أن يأخذ نقطة وحيدة من 4 جولات، في حال إنه ي البنك الأهلي الموسم الماضي في منتصف ترتيب جدول الدوري بنتائج أفضل من هذا الموسم.