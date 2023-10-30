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أحمد جودة - القاهرة -

واصل فريق المصري تحت 17 عام ” الفئة العمرية "2006" بقيادة الكابتن أحمد نبيه، سلسلة انتصاراته ببطولة الجمهورية للمرحلة العمرية ذاتها، وذلك بعد فوزه على مضيفه فريق رأس غارب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الاثنين بملعب رأس غارب ضمن مباريات الجولة التاسعة من البطولة والتي أدارها باقتدار كبير طاقم تحكيم من منطقة بني سويف مكون من لطفي شعبان ومحمد سليمان وعمار ابو النور.

المصري تحت 17 عامًا " 2006 " يواصل سلسلة انتصاراته ويهزم رأس غارب بملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة العشرين محتلا المركز الثاني ومواصلًا المنافسة على صدارة البطولة.

بدأت المباراة بسيطرة متبادلة من كلا الفريقين، واستطاع عمر عرفه وعمر فاروق قلبي دفاع المصري ومن ورائهما الحارس فارس عجمي القضاء على بوادر أي خطورة للفريق المضيف، ليسيطر المصري بعدها على مجريات اللعب ويتألق عمرو منيا لاعب خط الوسط ويحصل على ركلة جزاء يترجمها بنجاح عمر عرفه محرزا هدف النسور الأول في الدقيقة الثانية والأربعين، وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر فيه سماع صافرة نهاية الشوط الأول يمرر عمرو منيا تمريرة حريرية إلى زميله المتألق السعيد العشري الذي يضعها بهدوء محرزًا الهدف الثاني للمصري.

وفي الشوط الثاني يواصل المصري سيادته التامة لمجريات اللعب وينجح القناص أحمد فؤاد الفار في إضافة الهدف الثالث للنسور الخضر ويطمئن لاعبي المصري للنتيجة فينجح بدر علي في إحراز الهدف الوحيد لرأس غارب في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنا نهايتها بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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مثل المصري في المباراة: فارس عجمي لحراسة المرمى، اسلام رشدي ، عمر فاروق، عمر عرفه، السعيد محمد لخط الظهر، عبد الرحمن شامبو، محمد أيمن ، عمرو " منيا " لخط الوسط، السعيد العشري ، أحمد فؤاد الفار، أحمد ياسر لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من محمد ناصر، عبد الله شيحه، مروان عبد الظاهر.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. احمد نبيه مدربًا عامًا ، ك. طارق مبروك مدربًا مساعدا، ك. طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد عجيزة محللا للأداء، ك. محمد حبيشي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. السيد شعيب إداريًا، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا، ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.