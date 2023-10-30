المصري يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة البنك الأهلي بدوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري اليوم الأثنين تدريباته الجماعية وذلك استعدادا لمواجهة نظيره فريق البنك الأهلي بالجولة السادسة من ضمن منافسات دوري نايل.

المصري يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

يستضيف ملعب ستاد برج العرب في تمام الساعه السابعة مساء الأحد المقبل مباراة المصري والبنك الأهلي.



شهد المران تركيزا كبيرا من علي ماهر المدير الفني للنادي المصري على الجوانب التكتيكية والخططية الملائمة لفريق البنك الأهلي والتركيز على كيفية التعامل مع الركلات الثابتة في المواقف الدفاعية والهجومية.

خاض حراس المرمى مرانا شاقا تحت اشراف مدربهم الكابتن مصطفى فتحي والذي ركز خلال مرانه على زيادة سرعة رد فعل الحراس وكيفية التعامل مع الكرات الثابتة والعرضية.



يحتل المصري المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 9 نقاط حيث خاض المصري 5 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وخسر مباراتان وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.