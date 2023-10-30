نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد يوسف: الأهلي بالغ جدا في احترام صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد يوسف، مدرب النادي الأهلي السابق، إن النادي الأهلي احترم بشكل زيادة عن اللزوم فريق صن داونز خلال مباراة الذهاب في بريتوريا، مما جعله يخسر المباراة ويقدم مستوى سيئ.

وتعرض فريق الأهلي للهزيمة أمام صن داونز، بنتيجة هدف دون رد، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة الدوري الافريقي.

تصريحات محمد يوسف

وقال يوسف في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: مارسيل كولر بالغ في الدفاع خلال مباراة صن داونز، وأن الفريق كان يجب الظهور بشكل أفضل لتسهيل مباراة الذهاب.

وتابع: معظم اللاعبين كانوا مش في يومهم خلال مواجهة صن داونز، والفريق الجنوب الافريقي كان بيضغط بشكل رائع منذ بداية اللقاء.

