نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعرف على ترتيب محمد صلاح في جائزة الكرة الذهبية 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف النقاب اليوم الأثنين الموافق الثلاثين من شهر أكتوبر الجارى عن ترتيب النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاع ب في العالم 2023.

ترتيب محمد صلاح في جائزة الكرة الذهبية

وتقام اليوم الأثنين حفل الكرة الذهبية الخاصة بأفضل لاعب في العالم لعام 2023 بالإضافة إلى جوائز آخري

وأعلنت مجلة فرانس فوتبول منذ قليل عبر الحساب الرسمي لها على منصات التواصل الإجتماعي تواجد الدولي المصري محمد صلاح في المركز الحادي عشر في قائمة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وحصل محمد صلاح على المركز الخامس في العام الماضي، بينما حصل صلاح على المركز السابع في عام 2021.