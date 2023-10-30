نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن فيوتشر يحقق فوزًا مثيرًا على البنك الأهلي بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر فوزًا مهمًا نظيره البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على استاد "القاهرة الدولي"، وذلك في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري 2023-2024.

ويحتل فيوتشر بعد هذا الفوز وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقاط بعد الفوز في أربع مباريات وخسارة لقاء وحيد، فيما يتذيل فريق البنك الأهلي الترتيب، دون نقاط، بعد خسارة خمس مباريات.

أحداث مباراة فيوتشر والبنك الأهلي في الدوري المصري

سجل سعيدو سيمبوري الهدف الأول لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء فيوتشر، نفذها إبراهيم حسن بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها سيمبوري برأسية رائعة من على القائم الأول، ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.

وتعادل أيمن الصفاقسي لصالح فريقه فيوتشر في الدقيقة 42، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء البنك الأهلي، نفذها عبد الكبير الوادي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها خالد رضا برأسية ليتابعها الصفاقسي برأسية أخرى من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أعلى منتصف المرمى.

وأحرز علي الفيل الهدف الثاني لصالح فيوتشر في الدقيقة 87، بعد ركلة حرة، نفذها عبد الكبير الوادي، بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها عمر السعيد برأسية ليتابعها الفيل بضربة مزدوجة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأهدر محمد جريندو لاعب البنك الأهلي ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 4+90، بعد تسديدة قوية ولكنها ارتدت من منتصف العارضة العلوية.