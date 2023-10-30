نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "البالون دور" حلم يواصل الابتعاد عن محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتل محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي، المركز الحادي عشر في ترتيب جائزة أفضل لاعب في العالم، والتي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

بهذا الترتيب تواجد صلاح في المركز الأسوأ له منذ بداية مشاركته في الدوري الانجليزي، عام 2018، وتقام فعاليات الاحتفال على مسرح شاتلييه بالعاصمة الفرنسية باريس.

صلاح يواصل مطاردة الكرة الذهبية

ويعيش النجم المصري معاناة كبيرة مع الجائزة، والتي اعتقد أنها اقتربت منه خلال العام الحالي، قبل أن تعلن القائمة التي تضم 30 لاعبا يتنافسون على الجائزة.

حلم صلاح بدأ منذ عام 2018، والذي حصل فيه على المركز السادس في جدول الترتيب.

أما في عام 2019، فحصل على المركز الخامس، ليكون الانجاز الافضل في التاريخ.

نجم ليفربول قرر التعويض ومواصلة العمل في عام 2020، لكن جائحة كورونا أوقفت الاحتفالات.

وفي العام التالي حصل على المركز السادس، قبل أن يحصد المركز الخامس الموسم الماضي.

