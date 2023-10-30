نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأجل العودة للملاعب.. لاعب ماينز الألماني يعتذر عن دعمه للقضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر نادي ماينز الألماني بيان رسمي، اليوم الإثنين، مُعلنًا من خلاله السماح بعودة اللاعب الهولندي أنور الغازي إلى تدريبات الفريق، بعد إعتذاره عن تضامنه مع القضية الفلسطينية أمام الاحتلال الصهيوني.

وكان الغازي قد أعلن دعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال بوست كتب فيه: "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".

وعلى غرار موقف أنور الغازي ودعمه لشعب غزة، أعلن نادي ماينز وقف اللاعب الهولندي عن الملاعب إلى أجل غير مسمى.

بيان ماينز بعد اعتذار اللاعب عن دعمه للقضية الفلسطينية

وجاء البيان كالتالي: "نأى الغازي بنفسه عن المنشور الذي كتبه على حسابه في إنستجرام، وحذفه بعد بضع دقائق فقط.. كما أعرب عن أسفه لنشر تلك العبارة، كما أن اللاعب أبدى ندمه جراء هذا الدعم".

وأتم: "ثقافة النادي في التعامل مع الأخطاء تتضمن منح اللاعب فرصة إعادة التأهيل.. وبالتالي سيعود إلى التدريبات والمباريات في أقرب وقت ممكن".