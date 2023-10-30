نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فور وصوله لحفل الكرة الذهبية.. رئيس برشلونة يتلقى هتافات باسم ليونيل ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى منذ قليل رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، فور وصوله لقاعة مسرح، " لو شاتيليه " في العاصمة الفرنسية باريس، هتافتات باسم ليونيل ميسي.

رئيس برشلونة يتلقى هتافات باسم ليونيل ميسي



وتنطلق مراسم حفل جوائز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خلال موسم 2022-2023 بعد قليل.

وفور وصول خوان لابورتا على السجادة الحمراء، تلقى هتافات من الجماهير بأسم الأسطورة ليونيل ميسي.



ويتنافس الأرجنتينية ليونيل ميسي مع النرويجي مهاجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان على الفوز بالجائزة.