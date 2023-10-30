نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. شوبير يهاجم موديست والزمالك يخفض عقد عواد وكالوشا يعلق على مفاوضات الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه، اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار التوك شو وأبرز التصريحات الأخيرة على الساحة الرياضية من نجوم الوسط الرياضي:

موديست يعاني من مشلكة

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، إدارة النادي الأهلي بسبب صفقة الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم المارد الأحمر الجديد المنضم في الميركاتو الصيفي المنصرم.

وقال في تصريحات إذاعية عبر برنامجه "مع شوبير"، المُذاع عبر راديو "أون سبورت": "موديست واضح أنه يعاني من مشكلة وغير جاهز بدنيا، وهو لاعب جسمه تقيل وسنه كبير، كما أن الفترة التي غاب فيها عن الملاعب تؤثر عليه للغاية"

وتابع: “ما زلت عندي كلامي، الفرنسي لم يكن الاختيار الأفضل للقلعة الحمراء، ولكن مين اللي هيحاسب على الطلبات، وموديست مش هو المهاجم المنتظر لدى الجماهير الحمراء”.

الشناوي يتحمل هدف صنداونز

وقال شوبير خلال حلقة اليوم من برنامجه "مع شوبير" المُذاع عبر راديو "أون سبورت": "الهدف تسديدة من مسافة بعيدة من خارج منطقة الجزاء، لكن وضعية حارس المرمى جعلته لا يتمكن من صد الكرة وبالتالي سكنت الشباك".

وتابع "الكرة ليست صعبة على الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر الأول، لكنها قد تكون صعبة على حراس آخرين، لكن كان باستطاعة حارس الأهلي صدها".

أحمد كالوشا: اللعب للأهلي أو الزمالك حلم لأي لاعب

قال أحمد كالوشا لاعب إنبي، أن ظهوره بهذا المستوى خلال الموسم الحالي، استكمالًا لما قدمه في الموسم الماضي، وتركيزه الكامل في التدريبات الجماعية.

وتابع كالوشا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تقدمي في ملعب الخصم يأتي بقرار من المدير الفني، واسم كالوشا جاء لتشبيهي بمستوى كالوشا بواليا نجم منتخب زامبيا السابق".

وأضاف "هدفي الانضمام إلى منتخب مصر، ودائمًا أتحدث بيني وبين نفسي من أجل تحفيزي وأقول دائمًا لم أصنع أي شئ حتى الآن، وأضغط على نفسي من أجل زيادة التركيز".

وأتم "كان هناك تواصل في فترات سابقة من الأهلي والزمالك، ولكن هذا الموسم لم يتم التواصل بشكل رسمي، وأحد الوكلاء قال لي كولر يضعك تحت المراقبة، واللعب للأهلي والزمالك شرف لأي لاعب وحلم بكل تأكيد".

أمير هشام: الزمالك يخفض عقد عواد قبل التجديد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك سوف يتفاوض مع محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد عقده.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "النادي يرغب في تخفيض قيمة عقد عواد قبل التجديد، وأن يكون عقده بقيمة 9 ملايين جنيه وبالتالي سيكون متساويًا مع محمد صبحي حارس الفريق، على أن يكون هناك بند مشاركة".