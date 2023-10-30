الخطيب يحضر مران الأهلي لتحفيز اللاعبين قبل مباراة صنداونز القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لتحفيز اللاعبين بعد تلقي الخسارة من فريق ماميلودي صنداونز في المبارة التي جمعتهم، ضمن منافسات الدوري الأفريقي.

الخطيب يحضر مران الأهلي

وتلقى الأهلي الخسارة من صنداونز يوم الأحد الماضي، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم في الساعة الثالثة عصرًا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وعلى غرار الخسارة من صنداونز، قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حضور مران الفريق الأحمر غدًا الثلاثاء، لتحسين الأوضاع واستكمال مشوار التأهل لنهائي البطولة قبل المباراة المنتظرة أمام الجنوب أفريقي على ستاد القاهرة الدولي.

وينتظر الأهلي مواجهة ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، في تماما الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات إياب الدوري الافريقي.

