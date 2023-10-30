الكرة الذهبية.. وصول ليونيل ميسي للحفل برفقة زوجته وأبنائه

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أحمد جودة - القاهرة - وصل منذ قليل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لقاعة حفل الكرة الذهبية 2023، برفقة زوجته وأبنائه الثلاثة.

وصول ليونيل ميسي للحفل برفقة زوجته وأبنائه

واتجه الأسطورة لمسرح العاصمة الفرنسية في باريس "لو شاتيليه"، وذلك للإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022-2023.

وفور وصول الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، برفقة زوجته أنتونيلا وأبنائه، تلقى هتافات بأسمه من الجماهير.

وتنطلق مراسم حفل جوائز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خلال موسم 2022-2023 بعد قليل.

ويتنافس الأرجنتينية ليونيل ميسي مع النرويجي مهاجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان على الفوز بالجائزة.

وحصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، جائزة البالون دور 2023، بناء على إعلان صحيفة "فرانس فوتبول"، أنه حصل على المركز الـ"11".