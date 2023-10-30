نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يضرب الحزم بثلاثية ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023 بعد الفوز أمام الحزم بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب "الملك فهد"، ضمن منافسات دور الـ16.

أحداث مباراة الهلال والحزم في كأس الملك

سجل روبن نيفيز لاعب الهلال أول أهداف اللقاء لصالح الزعيم في الدقيقة 52 عن طريق ركلة جزاء، نفذها نيفيز بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف أليكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني لصالح الهلال في الدقيقة 79، بعد تمريرة رائعة من ميشيل ديلجادو إلى زميله ميتروفيتش الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز نفس اللاعب الهدف الثالث لصالح الهلال والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 83 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها مالكوم، نفذها ميتروفيتش بتسديدة أرضية قوية، سكنت الشباك على يمين الحارس أيمن دحمان.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح الحزم في الدقيقة 88 بداع التسلل على تركي فهد المطيري.