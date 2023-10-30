نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة الهلال ضد الحزم اليوم الإثنين 30-10-2023 في كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الهلال والحزم بفوز الزعيم بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الملك 2023-2024.

أهداف مباراة الهلال والحزم في كأس الملك

افتتح روبن نيفيز لاعب الهلال أول أهداف اللقاء لصالح الزعيم في الدقيقة 52 عن طريق ركلة جزاء، نفذها نيفيز بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف أليكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني لصالح الهلال في الدقيقة 79، بعد تمريرة رائعة من ميشيل ديلجادو إلى زميله ميتروفيتش الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل نفس اللاعب الهدف الثالث لصالح الهلال والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 83 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها مالكوم، نفذها ميتروفيتش بتسديدة أرضية قوية، سكنت الشباك على يمين الحارس أيمن دحمان.



