نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بيلينجهام يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُوج النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، بجائزة كوبا أفضل لاعب شاب عن العام الحالي، بعد منافسة قوية مع لاعبين شباب.

بيلينجهام أفضل لاعب شاب في العالم

وكان بيلينجهام من ضمن لاعبين شباب مرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب واعد، على رأسهم بيدري وبالدي وجافي ثلاثي فريق برشلونة، كامافينجا - ريال مدريد، راسموس هويلوند - مانشستر يونايتد، تشافي سيمونز - لايبزيج،جمال موسيالا - بايرن ميونخ، أنطونيو سيلفا - بنفيكا، إيلي واهي - لانس الفرنسي.

ويقدم بيلينجهام مستويات رائعة مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث خاض 13 مباراة بكافة المسابقات وسجل 13 هدفًا وصنع 3 أهداف.

وقال بيلينجهام عقب الفوز بالجائزة: "ياله من شرف أن أكون هنا وأن أفوز بهذه الجائزة، متعطش للفوز بالبطولات من أجل ريال مدريد وإنجلترا"

واكمل:"لقد كان الأمر جيدًا في ريال مدريد، إنهم يساعدوني كثيرًا في التعبير عن قدراتي".

وعن ارتدائه قميص زيدان مع ريال مدريد أوضح: "لم تكن هناك خيارات كثيرة في القمصان لكن هذا القليل من زيدان"