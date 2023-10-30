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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 35 مباراة في الدور التمهيدي الأول لكأس مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - 35 مباراة في الدور التمهيدي الاول لكأس مصر
تنطلق في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء منافسات الدور التمهيدي الأول لكأس مصر، بإقامة 35 مباراة.
ومن المقرر أن يلتقي كلا من..
1- اتحاد الشرطة مع ليفيلر على ستاد كلية الشرطة بالعباسية.
2- الو ايجيبت مع اسكو على ملعب الدفاع الجوي الفرعى.
3- النصر الرياضي مع اورانج سبورت على ملعب نادي النصر.
4- مصر للتامين مع المعادي واليخت على ملعب مصر للتامين.
5- الطيران مع المرج على ملعب نادي الطيران.
6- اللجنة الرياضية بالتربية والتعليم مع حلوان العام على ملعب مستعمرة كهرباء شبرا.
7- الانتاج الحربي مع البلاستيك على ستاد السلام.
8- العبور مع القناطر الخيرية على ملعب نادي العبور.
9- بهتيم مع هليوبوليس على ملعب نادي بهتيم.
10- الترسانة مع البطل الاوليمبي على ملعب نادي الترسانة.
11- شباب تلا مع الصيد بالدقي على ملعب نادي شباب تلا.
12- تيم إف سي مع حدائق الاهرام على ملعب نادي البلاستيك.
13- ايسترن كومباني مع الإعلاميين على ملعب نادي ايسترن كومباني.
14-الحمام مع نادي السلوم على ملعب شباب الحمام.
15- سبورتنج مع المصرى بالسلام
على ملعب نادي سبورتنج.
16- العاب دمنهور مع سبورتنج كاسل على ملعب نادي العاب دمنهور.
17- مالية كفر الزيات مع سمنود على ملعب المالية.
18- الصيد بالمحلة مع شباب بسيون على ملعب نادي سمنود.
19- كفر الشيخ مع نادي قلين على ستاد كفر الشيخ.
20- بنى عبيد مع شربين على ملعب نادي بنى عبيد.
21- المنصورة مع السنبلاوين على ستاد شربين.
22- راس البر مع منيه سمنود على ملعب نادي راس البر.
23- بلبيس مع الشرقيه بالزقازيق على ملعب نادي جوت بلبيس.
24- المريخ مع الرباط والانوار على ملعب نادي المريخ.
25- بور فؤاد مع منتخب السويس على ملعب بور فؤاد.
26- الفيوم مع توت عنخ امون
على ملعب نجوم مصر.
27- الواسطى مع بنى سويف على ملعب نادي الواسطى.
28- اسمنت اسيوط مع ابو تيج على ملعب اسمنت اسيوط.
29- شباب مغاغه مع شباب مسلمين اسيوط على ملعب شباب مطاى.
30- ديروط مع القوصية على ستاد بنى سويف
وتقام يوم الاربعاء مباراتين
1- الاوليمبي مع دلفى على ملعب نادي الاوليمبي.
2- اسكندرية للبترول مع طلائع الاسطول على ملعب اسكندرية للبترول.
وتختتم الجولة يوم الجمعة ب3 مباريات
1- نجوم مصر مع تليفونات بني سويف على ملعب نجوم مصر.
2- المنيا مع بنى مزار على ستاد جامعة المنيا.
3- الالومنيوم مع كيما اسوان على ملعب نادي الالومنيوم
---- ويحصل فريق كهرباء الإسماعيلية على باى