35 مباراة في الدور التمهيدي الأول لكأس مصر

أحمد جودة - القاهرة - 35 مباراة في الدور التمهيدي الاول لكأس مصر

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء منافسات الدور التمهيدي الأول لكأس مصر، بإقامة 35 مباراة.

ومن المقرر أن يلتقي كلا من..



1- اتحاد الشرطة مع ليفيلر على ستاد كلية الشرطة بالعباسية.

2- الو ايجيبت مع اسكو على ملعب الدفاع الجوي الفرعى.

3- النصر الرياضي مع اورانج سبورت على ملعب نادي النصر.

4- مصر للتامين مع المعادي واليخت على ملعب مصر للتامين.

5- الطيران مع المرج على ملعب نادي الطيران.

6- اللجنة الرياضية بالتربية والتعليم مع حلوان العام على ملعب مستعمرة كهرباء شبرا.

7- الانتاج الحربي مع البلاستيك على ستاد السلام.

8- العبور مع القناطر الخيرية على ملعب نادي العبور.

9- بهتيم مع هليوبوليس على ملعب نادي بهتيم.

10- الترسانة مع البطل الاوليمبي على ملعب نادي الترسانة.

11- شباب تلا مع الصيد بالدقي على ملعب نادي شباب تلا.

12- تيم إف سي مع حدائق الاهرام على ملعب نادي البلاستيك.

13- ايسترن كومباني مع الإعلاميين على ملعب نادي ايسترن كومباني.

14-الحمام مع نادي السلوم على ملعب شباب الحمام.

15- سبورتنج مع المصرى بالسلام

على ملعب نادي سبورتنج.

16- العاب دمنهور مع سبورتنج كاسل على ملعب نادي العاب دمنهور.

17- مالية كفر الزيات مع سمنود على ملعب المالية.

18- الصيد بالمحلة مع شباب بسيون على ملعب نادي سمنود.

19- كفر الشيخ مع نادي قلين على ستاد كفر الشيخ.

20- بنى عبيد مع شربين على ملعب نادي بنى عبيد.

21- المنصورة مع السنبلاوين على ستاد شربين.

22- راس البر مع منيه سمنود على ملعب نادي راس البر.

23- بلبيس مع الشرقيه بالزقازيق على ملعب نادي جوت بلبيس.

24- المريخ مع الرباط والانوار على ملعب نادي المريخ.

25- بور فؤاد مع منتخب السويس على ملعب بور فؤاد.

26- الفيوم مع توت عنخ امون

على ملعب نجوم مصر.

27- الواسطى مع بنى سويف على ملعب نادي الواسطى.

28- اسمنت اسيوط مع ابو تيج على ملعب اسمنت اسيوط.

29- شباب مغاغه مع شباب مسلمين اسيوط على ملعب شباب مطاى.

30- ديروط مع القوصية على ستاد بنى سويف

وتقام يوم الاربعاء مباراتين

1- الاوليمبي مع دلفى على ملعب نادي الاوليمبي.

2- اسكندرية للبترول مع طلائع الاسطول على ملعب اسكندرية للبترول.

وتختتم الجولة يوم الجمعة ب3 مباريات

1- نجوم مصر مع تليفونات بني سويف على ملعب نجوم مصر.

2- المنيا مع بنى مزار على ستاد جامعة المنيا.

3- الالومنيوم مع كيما اسوان على ملعب نادي الالومنيوم

---- ويحصل فريق كهرباء الإسماعيلية على باى