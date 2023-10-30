نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. إيميليانو مارتينيز يفوز بجائزة "ياشين" كأفضل حارس في العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُوج الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، لاعب أستون فيلا، بجائزة "ياشين" كأفضل حارس مرمى في العالم، وذلك خلال حفل جوائز الكرة الذهبية، المقام حاليا على مسرح "دو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس.

إيميليانو مارتينيز أفضل حارس في العالم

وحصد مارتينيز جائزة أفضل حارس مرمى في العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما ساهم في قيادة منتخب بلاده الأرجنتين للتتويج ببطولة كأس العالم 2022 بمونديال قطر.

وظفر مارتينيز بالجائزة بعدما تفوق على العديد من المرشحين على رأسهم، المغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي، تيبو كورتوا - ريال مدريد، مايك ماينان - ميلان،تير شتيجن - برشلونة، إيدرسون - مانشستر سيتي،أندريه أونانا - مانشستر يونايتد،آرون رامسديل - أرسنال، دومينيك ليفاكوفيتش - فناربخشة، برايس سامبا - لانس الفرنسي.