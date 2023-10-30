هالاند يحصل على جائزة كأس "مولر" كأفضل مهاجم في العالم لعام 2023

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أحمد جودة - القاهرة - حصد النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، جائزة كأس مولر كأفضل مهاجم في العالم لعام 2023، خلال حفل جائزة الكرة الذهبية، المقام حاليا على مسرح "دو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وظفر هالاند بجائزة أفضل مهاجم في العالم لعام 2023، بعدما قدم موسم رائع بأول موسم له بالبريميرليج مع مانشستر سيتي حيث أنهي الموسم الماضي برصيد 52 هدفا من أصل 53 مباراة.

كما دون اللاعب على 6 مرات هاتريك في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المنقضي، وحقق أيضا الثلاثية التاريخية لمانشستر سيتي.

وجاء ترتيب أفضل مهاجم في العالم على النحو التالي:-

هالاند، مانشستر سيتي، المركز الأول

مبابي، باريس سان جيرمان، وصيفا للجائزة

هاري كين، بارين ميونيخ، المركز الثالث

ليونيل ميسي، إنتر ميامي، المركز الرابع

ليفاندوفسكي، برشلونة، المركز الخامس