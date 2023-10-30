عاجل.. قرارات اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -

انتهى منذ قليل الاجتماع الأول لمجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب برئاسة حسين لبيب بمقر القلعة البيضاء بالمهندسين.

قرارات اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك

واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك على عدة قرارات هامة تتعلق بالمشرفين على مختلف الألعاب الرياضية بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك إسناد مهمة الإشراف على قطاع كرة القدم بالنادي الأبيض إلى الثنائي أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة.

من جانبه تم تعيين طارق السعيد مشرفًا على كرة السلة، وحسن يسري مشرفًا على كرة اليد، بينما تولى أحمد مصطفى مهمة الإشراف على قطاع الكرة الطائرة.

وفي نفس السياق كلف مجلس إدارة نادي الزمالك هشام نصر نائب رئيس النادي قائما بأعمال المدير التنفيذي لحين اختيار مدير تنفيذي.